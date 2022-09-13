Zelenskiy: 6 bin kilometrekare toprağı geri aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin güneyde ve doğuda karşı saldırıya geçmesinin ardından Rus ordusunun kontrolünden geri aldığı toprakların 6 bin kilometrekareden fazla olduğunu öne sürdü.

Zelenskiy yayınladığı video mesajında "Eylül başından bugüne dek savaşçılarımız Ukrayna'nın güney ve doğusunda 6 bin kilometrekarenin üzerinde toprağı kurtardı. Güçlerimizin ilerleyişi sürecek" ifadesini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ise Pazar günü yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin bu ay 3 bin kilometrenin üzerinde bir alanı geri aldıklarını söylemişti.

Öte yandan Zelenskiy video mesajında Dnipropetrovsk, Poltava, Sumi ve Harkov bölgelerinin enerji altyapısının yenilendiğini belirterek "Ama bugün enerji tesislerine yönelik yeni saldırılar mevcut" dedi, saldırılara karşı bir koordinasyon merkezi oluşturacaklarını kaydetti.