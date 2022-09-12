Rusya'nın Rostov bölgesinde birçok kentten duyulan patlama sesi

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş 6. ayını geride bırakırken Ukrayna Batılı ülkelerin desteğiyle karşı saldırıya geçmişti.

Rusya'nın Rostov Oblastı'nda birçok kentten patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre görgü tanıkları, patlama sesine benzer bir sesin Rostov Oblastı'ndaki Novoşakhtinsk şehrinden Yeysk şehrine kadar bir bölgede duyulduğunu söyledi.

Patlamanın Moskova saatiyle 15.15 sıralarında gerçekleştiği belirtildi.

Azak Denizi yakınındaki Peşkovo'da 3 ya da 4 yerden siyah dumanların görüldüğü bildirildi.

Öte yandan halktv.com.tr kendilerine özel iletilen videoda, Rusya'nın Taganrog şehrindeki hava üssünün havadan hedef alındığının görüldüğünü aktardı.

Olaya ilişkin henüz Ukrayna ve Rusya'dan bir açıklama yapılmadı.