Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.
Zelenskiy, Rusya müzakerelerin tam bir ateşkes için "en azından ipuçlarına" ihtiyacı olduğunu kaydetti.
İsmail Sarp Aykurt
Zelenkiy: Putin'le görüşmeye hazırım
Ukrayna Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı'yla görüşmeye hazır olduğunu beyan etti.
Dış Haberler
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.
Zelenskiy, Rusya müzakerelerin tam bir ateşkes için "en azından ipuçlarına" ihtiyacı olduğunu kaydetti.