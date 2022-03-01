Zelenkiy: Putin'le görüşmeye hazırım

Ukrayna Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı'yla görüşmeye hazır olduğunu beyan etti.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Rusya müzakerelerin tam bir ateşkes için "en azından ipuçlarına" ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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