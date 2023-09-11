Zekeriya Öz hakkında '17-25 Aralık' iddianamesi: Suçlama 'Erdoğan'a hakaret ve iftira'

'FETÖ' soruşturmasından firari olan eski savcı Zekeriya Öz'ün, 2014 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle "hakaret" ve "iftira" suçlamasıyla 6 yıla kadar hapsi istendi.

Oda TV'nin haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Öz hakkında yeni bir iddianame hazırladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Öz'ün "17-25 Aralık operasyonları" ile ilgili soruşturmaların dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak koordine ettiği belirtildi.

İddianamede, Öz’ün 8 Ocak 2014 tarihinde makam odasında basın açıklaması yaparak, o tarihte başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik asılsız iddialarda bulunduğu ve bu iddialar nedeniyle Erdoğan’ın avukatının şikayet başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nin 2 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, Öz’ün makamında yaptığı konuşmasına da yer verildi.

İddianamede, şüpheli Zekeriya Öz’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “tehdit” ve “yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs” suçlarını işlediği yönünde asılsız iddialarda bulunarak iftira ve hakaret suçunu işlediği anlatıldı.

Öz hakkında, “Basın ve yayın yoluyla iftira” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından 2 yıl 2 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.