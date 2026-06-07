Zaynal Abarakov'un savcılık ifadesi: 'Haber alamadığım için zorla bir yerde tutulduğunu düşündüm'

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Dersim’de 2020 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski sevgilisi Zaynal Abarakov’un savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Abarakov, Doku ile kaybolmasından bir gün önce görüştüklerini, genç kadının gece saatlerinde yurda gitmek yerine öğretmeninin evine geçtiğini sonradan öğrendiğini anlattı. Gülistan'ın "Korkuyorum" mesajı sorulan Abarakov, "Gülistan'ın bana gönderdiği ‘korkuyorum’ mesajından anladığım dışarıda kaldığı, yurda yetişemediğidir. Ertesi gün ben Gülistan'ın mesaj atarken öğretmeninin evinde olduğunu öğrendim" dedi. Abarakov, "Gülistan'ın bana 'bizim için zaman bitti' cümlesindeki benim anladığım bizim ilişkimizin bittiğidir. Gülistan'ın 15 gün boyunca benimle iletişime geçmeyip 04 Ocak'ta iletişime geçmek istemesinin sebebini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Abarakov, "Ben Gülistan Doku'nun bir şeye şahit olup olmadığını ya da tehdit veya şantaja maruz kalıp kalmadığını bilmiyorum. Gülistan Doku'nun da birilerini tehdit edip etmediğini bilmiyorum. Uzun süredir Gülistan Doku'dan haber alamadığım için kendisinin zorla bir yerde tutulduğunu düşündüm. Mesajlarımda bahsettiğim yardım, Gülistan'ın bulunduğu durumdan kurtarma yoludur. Kurtarma yolundan kastım evlenip hayat kurmaktır" ifadelerini kullandı.

Tecavüz iddialarıyla ilgili Abarakov, "Gülistan'ın tecavüze uğrayıp uğramadığını ya da hamile olup olmadığını bilmiyorum. Benden bu konuda yardım istemedi, bu konu ile ilgili en ufak bir imada bile bulunmadı" dedi.

Soruşturma dosyasına giren telefon kayıtlarında ise Gülistan Doku’nun kaybolmadan bir gün önce Abarakov’u çok sayıda kez aradığı ve mesaj gönderdiği bilgisi yer aldı. Abarakov, Doku’nun kaybolduğunu arkadaşlarından öğrendiğini, ilk aşamada durumun ciddiyetini kavrayamadığını ifade ederken, genç kadının başına ne geldiğine ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını savundu.

Daha önce ‘Gülistan beni aramadı’ diyen Abarakov, kayıtlar ortaya çıkınca telefon trafiğini kabul etti

Zaynal daha önce HTS kayıtları ortaya çıkınca ifadesini değiştirdi. 2022 yılında konuyu tam hatırlamadığını savunan Abakarov, 6 yıl sonra gün yüzüne çıkan HTS kayıtlarına ilişkin, "Gülistan 4 Ocak 2020 tarihinde bana ulaşmaya çalışmıştı, akabinde ben de kendisine dönüş yaptım” dedi.

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