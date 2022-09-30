Zaporijya'daki saldırıda ölü sayısı artıyor

Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumların ardından bugünkü törenle topraklarına katması beklenen 4 bölgeden biri olan Zaporijya'da sivil araç konvoyuna sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Zaporijya'nın Rusya'ya katılmasını destekleyen "Rusya ile birlikteyiz" hareketi lideri Vladimir Rogov Ukrayna güçlerinin düzenlediğini belirttiği saldırıda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 24'e çıktığını duyurdu. TASS haber ajansının aktardığına göre saldırıda 36 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırıya ilişkin Rusya'yı suçladı. Zelenskiy yaptığı açıklamada "Terör devleti Zaporijya, Mikolaiv ve Dnipropetrovsk'taki sivil nüfusa roket atıyor. Ukrayna bölgelerini roketatarlardan ve insansız hava araçlarından vuruyor. İşgalciler sadece Zaporijya bölgesinde bir sabah 16 roket fırlattı" ifadelerini kullandı.