Kremlin: Donbass, Herson ve Zaporijya'ya saldırıyı Rusya'ya saldırı sayacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna güçlerinin, Kremlin’de bugün düzenlenecek törenle Rusya’ya eklenecek Donbass, Herson ve Zaporijya'ya saldırması hâlinde bunun Rusya’ya yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceğini söyledi.

Bugün Moskova'da düzenlecek olan törenle Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporijya ve Herson'un Rusya'ya katılacağını açıklayan Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde halen Ukrayna'nın kontrolünde olan bölgenin de Rusya toprağı sayılıp sayılmayacağına ilişkin soruya ile "Hukuken evet" diye yanıt verdi. Peskov "Çünkü 2014'teki sınırlarıyla tanıdığımız devlet Rusya Federasyonu'na katılıyor" dedi.