Zaporijya'da sivil araç konvoyuna saldırı: En az 23 ölü, onlarca yaralı

Rusya'nın Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan ettiği Zaporijya bölgesine girmek için bekleyen bir sivil araç konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 23 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

TASS haber ajansının aktardığına göre Rusya'ya katılım yanlısı "Rusya ile birlikteyiz" hareketi lideri Vladimir Rogov, Ukrayna'nın kontrolündeki bölgeden çıkarak Zaporijya'nın "kurtarılmış kısmına" girmeye çalışan bir sivil araç konvoyuna Ukrayna birliklerinin saldırı düzenlediğini öne sürdü. Rogov saldırıda 23 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Ukrayna'nın Zaporijya Valisi Oleksandr Straukh ise saldırıya ilişkin Rusya'yı suçladı.

The Guardian'ın aktardığına göre Telegram üzerinden bir açıklama yapan Straukh saldırıya uğrayan konvoyun "işgal topraklarındaki akrabalarına insani yardım götürmekte ve onları Ukrayna'nın özgür kısmına taşımak için" bölgeye gitmekte olduğunu öne sürdü. Straukh saldırıyı yapanı "Raşistler" diye nitelerken "İşgalciler savunmasız Ukraynalılara saldırdılar" dedi. Straukh 1 Ekim'de Zaporijya bölgesinde yas ilan edildiğini duyurdu.