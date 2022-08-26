Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna ile elektrik bağlantısı kesildi

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna elektrik şebekesiyle bağlantısı tamamen kesildi.

Bölgede Rusya'nın kurduğu askeri-yerel yönetimin yetkililere göre Kiev güçlerinin bölgeye yönelik bombardımanlarının ardından çıkan yangın nedeniyle santralden Ukrayna'ya elektrik iletimi kesildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde daha önce çatışmalar nedeniyle 3 bağlantı hattı kesilirken son bağlantı olan dördüncü hat da dün itibariyle kesildi.

Ukrayna devlet nükleer kurumu Energoatom elektrik bağlantısının kesilmesinin santrali, reaktörlerin soğutulmasında dizel yakıtlı jeneratörlere bağımlı hale getireceğini ve jeneratörlerde herhangi bir arızanın büyük tehlikeye yol açacağını duyurdu.

Öte yandan Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaretini gelecek hafta gerçekleştirmesi bekleniyor.