Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna bağlantısı tamamen kesildi

Ukrayna devlet nükleer enerji şirketi Energoatom tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Ferosplavna adlı enerji nakil hattının kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu hattın, santrali Ukrayna şebekesine bağlayan son enerji nakil hattı olduğu bildirilirken, hattın aynı zamanda santral içerisindeki ihtiyaçlar için de elektrik sağladığı belirtildi.

Energoatom'dan 25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santralinin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği bildirilmiş, 26 Ağustos'ta ise bağlantının tekrar sağlandığı duyurulmuştu.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak biliniyor. 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Rusya tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusunun kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'nde denetim gerçekleştirmişti.