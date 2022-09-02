UAEA Başkanı: Zaporijya'da kalıcı bir varlığı oluşturuyoruz

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'ne giden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetinin santralde 3-4 Eylül'e kadar kalacağı açıklandı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, heyetin acil sistemler, dizel jeneratörleri ve nükleer güç ünitelerinin blok kalkanlarını ve diğer unsurları incelediğini söyledi.

Nükleer güç santralinin fiziksel bütünlüğünün birkaç kez ihlal edildiğini belirten Grossi ancak bunun kazara mı kasıtlı mı olduğunun henüz belirlenmediğini kaydetti.

Grossi santrali ziyaretinin ardından gazetecilere verdiği demeçte "Hiçbir yere gitmiyoruz. UAEA şimdi orada, tesiste ve hareket etmiyor. Orada kalacak” ifadelerini kullandı.

Grossi santrali ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yaparak santralde UAEA'nın kalıcı bir varlığını oluşturacaklarını belirtti. Grossi "Ziyaretimizin ilk adımı olarak alandaki ilk incelemelerimizi tamamladık. Tabii ki yapılacak çok şey var. Ekibim burada kaldı. Daha da önemlisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kalıcı bir varlığını oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.