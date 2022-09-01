Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'nın Zaporijya'da provokasyon yapmasından endişe duyuyoruz

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyetinin, Zaporijya bölgesine ulaşması ve Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemelerde bulunacak olmasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamalar yaptı.

Peskov Ukrayna tarafının Zaporijya'da provokasyonlara başvuracağını söyleyerek, "Barbarca provokatif bombardımanın hiç durmadığını göz önünde bulundurarak Ukrayna'nın provokasyonlarından endişe duyuyoruz. Onlar durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerde bulunuyorlar. Görevlilerin santrale ulaşması için işbirliğine hazırız ve santrale ulaşmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus petrol şirketi Lukoil'in Genel Müdürü Ravil Maganov'un sabah saatlerinde Moskova'daki hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili de yorumda bulunan Peskov, "Bu bizim inceleme alanımız değil" dedi. (İHA)