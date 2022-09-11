Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışması durduruldu

Rusya'nın ele geçirdiği Zaporijya bölgesi yönetiminin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nde çalışan son güç ünitesinin kapatıldığını söyledi.

Rogov yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür çalışan tek güç ünitesi olan altıncı ünite, minimum kapasitesinde çalışıyor. O da gece saat 03.45'te kapatıldı. Şu anda elektrik üretmiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgedeki Rus yetkililer, devam eden çatışmalar nedeniyle nükleer tesisi kapatma planlarından daha önce de bahsetmişlerdi.

Dinyeper Nehri'nin kıyısında bulunan Zaporijye Nükleer Santrali, ünite sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak biliniyor.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından, Rus kuvvetlerinin kontrolüne giren santral, son zamanlarda birçok kez top mermilerinin hedefi oldu ve olası bir nükleer kaza konusunda uluslararası endişeler arttı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu heyeti konuyla ilgili olarak santrali denetlemişti.

Rusya ve Ukrayna bölgedeki çatışmalardan birbirlerini sorumlu tutuyor.