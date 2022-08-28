Zaporijya Nükleer Santrali'nde denetim gerçekleştirecek ekip belli oldu

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) Rusya'nın ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'nde denetim gerçekleştirecek heyeti belli oldu.

The New York Times'ta yayımlanan habere göre, IAEA'nın heyeti 13 kişiden oluşacak ve ekibin başında IAEA Genel Koordinatörü Rafael Mariano Grossi bulunacak. Haberde, ekibin Ukrayna savaşında "tarafsız" olan ülkelerin temsilcilerinden seçilmesine özen gösterildiği bildirildi.

Nükleer santral denetim ekibinde ABD ve İngiltere'den bir gözlemci bulunmayacak.

Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya bölgesinde bulunan nükleer santralde yaşanan sorunlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde santralin Ukrayna'yla elektrik bağlantısı kesilmişti. Yapılan çalışmaların ardından elektrik bağlantısının yeniden sağlandığı açıklandı. Ayrıca Rusya, santralde çalışanlardan bir kısmını Ukrayna'yla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya, Mart ayında Rusya tarafından ele geçirildi. Bölgede çatışmaların devam etmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek "nükleer felaket" nedeniyle Zaporijya'da ateşkes çağrısında bulunulmuştu. Ortaya atılan çözümlerden birisi de bölgenin askerden arındırılması olmuş, lakin öneri reddedilmişti.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle Rusya ve Ukrayna birbirlerini suçluyor.