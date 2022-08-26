Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik bağlantısı yeniden sağlandı

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya bölgesinde Rusya'nın atadığı askeri-sivil yönetimden yapılan açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin saldırılarının yol açtığı yangın yüzünden Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna ile elektrik bağlantısının kesildiği belirtilmişti.
Ukrayna ise Rusya'yı Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki elektriği keserek santrali riske atmakla suçlamıştı.
Ukrayna enerji kurumu Energeatom'dan yapılan açıklamada yerel saatle 14.04'te santral ile Ukrayna elektrik şebekesi arasındaki bağlantının yeniden kurulduğu belirtildi.
Kurum santralde çalışan vatandaşlarına teşekkür etti.