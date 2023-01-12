Zamlı maaşlar 15 Ocak’a yetişmeyecek

Memur ve tüm emeklilerin maaşlarında yüzde 30 artış getiren, işverene 400 lira asgari ücret desteği sağlanmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Kanunla en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıktı.

Ekonomi gazetesinden Canan Sakarya’nın haberine göre, memurların zamlı maaşlarının 15 Ocak’a yetişmeyeceği daha sonra maaş farkı olarak ödeme yapılacağı öğrenildi.

Memur maaşlarında yapılan yüzde 30’luk artışın 128,4 milyar lira, emekli maaşlarındaki artışın 131,5 milyar lira maliyeti bulunuyor. 5 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı artışından 2 milyon 721 bin emekli yararlanacak, bu artışın maliyeti ise 21,9 milyar lira olarak hesaplandı.