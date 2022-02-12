Zamlardan sonra yurttaşlar ekmeğinden de oldu: 'Sıcak değil, bayat ekmek alıyorum'

İstanbul'da 210 gram ekmek 3 TL’ye, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye çıkarken, gıda fiyatlarına gelen zamlardan sonra ekmeğe sarılan yurttaşlar ekmek alırken de zorlanıyor. Son zamlardan yakınan bir vatandaş, “Başka şeyler çok pahalı olduğu için ekmeğe yükleniyorduk. Şimdi o da pahalı” dedi. Bir başka vatandaş ise "Günde 5 ekmek alıyordum, şimdi 2 tane alabiliyorum. O da sıcak değil, bayat ekmek" diye konuştu.

ANKA Haber Ajansı’ndan Esra Alus’un haberine göre, günübirlik işlerde çalışan ve yoksullukla mücadele eden yurttaşların bir kısmı bayat ekmek bulamazsa çöpten ekmek aradığını söyledi.

Zamlı ekmek ve yüksek gelen faturalara tepki gösteren yurttaşlar şunları söyledi:

'Kuyrukta saatlerce bekliyorum'

Bedriye Engin: “Eşim gündelik işlerde çalışıyor. Onun da kazandığı kira ve faturalara bile artık yetmiyor. Her şeyi hesaplayarak alıyorum. Ekmek almak için de Halk Ekmek'e gidiyoruz. O da 2 TL oldu. Kuyrukta saatlerce bekliyorum. Benim okula giden 2 çocuğum var. Başka şeyler çok pahalı olduğu için ekmeğe yükleniyorduk. Şimdi o da pahalı. Günde 5 tane ekmek tüketiliyor bizim evde. Şimdi ise aldığım ekmeğin sayısını 4’e düşürdüm.”

'Sıcak değil, bayat ekmek alıyorum'

Asiye Sülütekin: “Ben torunlarıma da bakıyorum. Günde 5 ekmek alıyordum, şimdi 2 tane alabiliyorum. O da sıcak değil, bayat ekmek alıyorum. 7 kişiyiz evde. Markete hiç gitmiyorum. Ne yumurta ne de beyaz peynir alabiliyorum. Çocuklar nasıl büyüyecek bilmiyorum.”

'Hayat yaşanmaz hale geldi'

Gülcan Yalçınkaya: “3 kişilik bir ailem var. Ben önceden fırından ekmek alıyordum. Şimdi Halk Ekmeğe gidip ekmek alıyorum orada bile ekmek 2 TL. Evde yaparsam daha mı karlı olur diye düşündüm. Artık neyin daha karlı olduğunu düşünmekten yoruldum. Hayat yaşanmaz hale geldi.”

'Bazen onu bulamazsam çöpten ekmek alıyorum'

Asiye Çakmak: “Sağlık sorunlarım var, onlarla uğraşıyorum. Bazen dernekten gelip yemek alıyorum. Bazen onu bulamazsam çöpten ekmek alıyorum.”

'Yeri geliyor bayat ekmek alıyorum'

Ahmet Çamcı: “Doğal gaz faturam 900 TL geldi. Ekmek de pahalı. Pazara gidemiyoruz. Her şey pahalı. Günde 4 ekmek alıyorum. Yeri geliyor bayat ekmek alıyorum.”