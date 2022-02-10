İstanbul’da Halk Ekmek’ten sonra fırınlardan da ekmeğe zam kararı

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gramlık ekmek 3 liraya çıktı.

Sözcü’den Gamze Bal’a konuşan İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “210 gram ekmek 3 liraya çıktı. Bazı ilçelerde 250 gramı 3,5 TL’den satılacak. Ekmeğin kilogram fiyatı 10,87 TL’den 14,28 TL’ye çıkarılmış oldu” diye konuştu. Fırıncıların bazı ilçelerde gayri resmi zam yaparak 3,5 liraya çıkardıkları fiyatlar resmileşmiş oldu.

Fırınlarda zamlı ekmek tarifesi yarından itibaren uygulanacak. Zamdan önce İTO’ya bağlı fırınlarda resmi tarifeye göre 230 gram ekmek 2,5 TL’ydi. İTO yetkilisi, ekmeğin gramajında düşüşle birlikte yapılacak yüzde 31,3 oranındaki zam oranına, fatura maliyetinin iki katına çıkmasını neden olarak gösterdi.

Habere göre, maliyetlerdeki artışın sürmesi dolayısıyla ekmek fiyatının yakın zamanda 4 lirayı aşacağı belirtiliyor.

