Zamlara karşı tek başına eylem yapan tekstil işçisi gözaltına alındı

AKP İstanbul İl Başkanlığı'na yakın bulunan bir parkta zamlara karşı tek başına sessiz oturma eylemi yapan tekstil işçisi Nurettin Koç gözaltına alındı. 

Haber Merkezi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi’nde, “İç güçler sebep, enflasyon sonuçtur”, “Zam zamdır, güncelleme değildir” ve “Kamuda  tasarruf ne zaman” yazılı dövizlerle sessiz oturma eylemi yapan tekstil işçisi Nurettin Koç, gözaltına alındı. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre AKP İstanbul İl Başkanlığı’na yakın bulunan bir parkta, iktidarın ekonomi politikalarına karşı bir süredir tek başına eylem yapan Koç’un, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

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