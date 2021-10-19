Zamlar vatandaşı çileden çıkardı: Bir kişi akaryakıt istasyonu önünde böyle isyan etti

Akaryakıt fiyatına gelen son zamlar artık vatandaşın çileden çıkardı. Son gelenler zamlarla İstanbul’da benzinin litre fiyatı 7.96 TL, motorinin litre fiyatı 8.16 TL LPG’nin fiyatı ise 7.49 TL’den satılıyor.

Akaryakıt istasyonu önünde bir kişi zamma karşı isyan etti. Arabasıyla yol üzerindeki bir petrol ofisi istasyonunun yanına gelen vatandaş benzin, motorin ve LPG fiyatlarını göstererek arabası olanlara “Kontak kapatalım” dedi.

Böyle isyan etti:

“Allah’ı kitabı dini olan, imandan bahsedenler arabaya binecek halimiz kalmadı. Bize acımıyorsanız köylüye acıyın. Köylüye acımıyorsanız toplu taşıma yapan insanlara acıyın. Öldüler bittiler mahvoldular. Allah belanızı versin. Size sesleniyorum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Pazar günü saat 12’den 1’e kadar Türkiye genelinde kontak kapatalım. İsyan ediyorum. Arabamı da malımı da size vereyim."

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