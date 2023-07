Zaman aşımı ve adalet arayışı ikileminde 30. yılında Sivas

Bugün Sivas Madımak Oteli'nde Türkiye'nin aydınlarının ve sanatçılarının katledilmesinin 30. yıl dönümü. 1990'lı yılların başında ülkedeki aydın katliamlarının ve toplumun dinci gerici örgütlerin eline teslim edilmesi sürecinin bazı kritik uğrakları olmuştu. Bunlardan belki en önemli ve en büyük dönemeci 2 Temmuz 1993 yılıydı. Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında Sivas'ta bulunan yazarlar, sanatçılar ve aydınlar her yıl tekrarlanan etkinlikler kapsamında yine Sivas'ta buluşmuş, imza günleri ve söyleşiler düzenlemiş, sergiler açmış ve konserler tertip edin halk buluşmaları gerçekleştirmişti.

Ancak ülkenin aydınlığına tahammül edemeyip memleketteki aydınlık birikimi tasfiye etmek isteyen Türkiye sermayesi, aydınları katlederek geleceğe şekil vermeyi kararlaştırmıştı. Katliamın 30. yılını Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı Cuma Erçe ile soL okurları için konuştuk

"Sivas'ın ışığını söndürmeyeceğiz"

Bir süredir Alevi kurumları ve dernekler 30. yılı vurgusuyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu sene katliamın 30. yılında neler yapılacak?

Bir süredir Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak bu yaşanan olaya ve otuzuncu yıl dönümüne dikkat çekmeye ve duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Alevi kurumları ve diğer yöre dernekleri, bütün demokratik kitle örgütleri bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Tüm bunları yaparak aynı zamanda Türkiye devletine bir mesaj vermek istiyoruz.

"Adalet sağlanana kadar vazgeçmeyeceğiz"

"Adalet sağlanana kadar biz vazgeçmeyeceğiz. Otuzuncu yılında da Sivas'ta olacağız. Bu belki yıllarca sürecek. Madımak Oteli utanç müzesi oluncaya kadar, gerçek anlamda adalet sağlanıncaya kadar, gerçek anlamda bu ülkede laik-demokratik cumhuriyet oluşuncaya kadar mücadelemiz sürecek" demek bir için bir araya geliyoruz ve gelmeye de devam edeceğiz.

2 Temmuz'da da binlerce canımızla Sivas'ta olacağız. Hep kaybettiğimiz katledilen canlarımızı anacağız, hem de taleplerimizi yineleyeceğiz hem de geleceğe dair ışık tutacağız. Sivas'ın ışığını söndürmeyeceğiz.

PSAKD Başkanı Cuma Erçe

'30 yıl değil 300 yıl da geçse bu dava devam edecek'

Sivas katliamı davasında zaman aşımına uğrama ihtimali söz konusu. Önümüzdeki duruşmada böyle bir sonucun çıkması süreci nasıl etkiler?

Evet, bu yılın bir başka özelliği de sürmekte olan bir dava var ve bu dava 14 Eylül tarihinde görülecek. Ve çok büyük bir ihtimalle zaman aşımı kararı verecekler. Daha önceki zaman aşımı örneğinde mevcut Cumhurbaşkanı dönemin Başbakanıydı. 'Halkımıza hayırlı uğurlu olsun' demişti. Şimdi yeni bir zaman aşımı kararıyla karşı karşıyayız. Ama biz söylüyoruz bu mahkemelerin vereceği karar bizim açımızdan çok da önemli değil. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçta zaman aşımı olmaz. Biz insanlığa karşı işlenmiş bu suçta sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuçta bu dava halkın vicdanında yargılanmaya devam edecek.

"30 yıl öncesine göre ülke daha da geriye gitti"

30 yıl öncesiyle bugünü mukayese ettiğinizde neler söylemek istersiniz? Ülkedeki gelişmeler sizi umutsuzluğa düşürüyor mu?

"Gittikçe Türkiye tipi şeriata giden bir yol var"

Evet esasında bu ülkede laiklik belki hiç bir zaman kurumsal manada tesis edilmedi ama ancak 30 yıl öncesine göre daha geri bir durumda olduğumuzu da söylemek zorundayım. Tek adam rejiminin önün açan bir süreç yaşandı. Gittikçe Türkiye tipi şeriata giden bir yol var. Daha otokratik bir yönetim şekli oluştu. Bu açıdan bakıldığında çok daha geri durumda olduğumuzu söyleyebilirim.

"Ankara Çubuk'ta yaşanan saldırı ya da Erzurum mitingi, Sivas'ın her an tekrar edilebileceğini gösteriyor"

Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta yaşadığı saldırıda, bir eve sıkıştırıldığında "Yakın yakın" sloganlarını tekrar duyduğumuzda, aslında bizim Sivas'ı her an her dakika yeniden yaşama ihtimalimizi gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında yine muhalefetin Erzurum mitinginde de yapılan saldırıda biz yine Sivas'ı her an yeniden yaşayabileceğimizi hissettik. Bu açıdan bakıldığında Sivas'tan sonra onlarca defa katliama uğradığımız gerçeğini göz önünde bulundurursak aslında 30 yıl öncesine kıyasla adaletin sağlanamadığını ve ülkenin daha iyi bir sürece gitmediğini görmüş anlamış oluruz.

Bugün 30 yıl öncesine kıyasla ne değişti diye düşününce demokrasiden zerre bir şeyin kalmamış olmasıdır değişen. Evet bir şeyler değişti ama eğitim ve toplumsal hayatın dinselleştirilmesiyle oldu diyebiliriz. Ancak bunlar bizi karamsarlığa düşürmüyor. Düşürmeyecek. Ülkemizin daha aydınlık günlere kavuşması için de elimizden geleni yapacağız