Zam yağmuru sürüyor: 'Ette fiyatlar uçacak' dedi, yeni zam oranını açıkladı

Kırmızı ete üst üste gelen zamların ardından bir zam haberi daha gündeme geldi.

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, “Türkiye'de hayvan sayısında ciddi düşüş var ve anaç hayvanlarda kesim, zarar edildiği için devam ediyor. Ramazan sonunda ciddi bir iyileştirme yapılmazsa bu kıyım devam edecek" dedi.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Solakoğlu, “Yaz döneminde ette fiyatlar uçacak. Gelecek 30 gün içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında artış olacak” diye konuştu.