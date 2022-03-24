'Zam gelecek diye ambulansın deposu doldurulmadı' iddiası

Rize’nin Çayeli ilçesinde Sağlık Bakanlığı’na ait Çayeli 2 nolu ASHI 112 ambulansında görevli personel, 18 Mart’ta aracın yakıt ikmali için Sartaş Taşımacılık kargo hizmetlerine ait Petrol Ofisi bayisinde yeterli akaryakıtı alamadı.

Personelin tuttuğu tutanağa göre ambulansın deposunu doldurmak isteyen sağlık görevlilerine Petrol Ofisi yetkilisi istasyon deposunda akaryakıt kalmadığı için kendilerine 30 litreden fazla yakıt veremeyeceklerini söyledi. Sağlık personelinin aldıkları 30 litre yakıtın fişini istemeleri üzerine yetkilinin saat 24.00’dan sonra gelmeleri durumunda depolarını dolduracaklarını söylediği iddia edildi. Sağlık personeli, zamlar nedeniyle akaryakıt istasyonu yetkililerinin fırsatçılık yaptığını söyleyerek, yaşananları bir tutanak altına aldı ve yetkili birimlere şikâyette bulundu.

Savcılık soruşturma başlattı

ANKA'da yer alan habere göre, sağlık görevlilerinin şikâyeti sonrası savcılık tarafından TCK 240 uyarınca işlem başlatıldığı öğrenildi. Rize Valiliği, Rize İl Ticaret Müdürlüğü, EPDK ve Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü de idari yönden konuyu takip ettiği öğrenildi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre aynı akaryakıt istasyonu sorumluları yine o gece; yakıt almanın limitsiz olmasına rağmen Çayeli Belediyesi kamyon ve iş makinelerine, polis araçlarına, TEDAŞ ve taşıt tanıma sisteme kullanan diğer şirket araçlarına da sınırlı yakıt verirken gece yarısından sonra araç depolarının tamamen doldurulabileceğini söyledi.

TCK’nın 240’ncı maddesi “Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma” suçunu düzenliyor. Buna göre, “Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası” ile cezalandırılıyor.