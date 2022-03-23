Akaryakıt zamları toplu ulaşımı vurdu: İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de son durum

Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun yükselmesiyle birlikte akaryakıta peş peşe gelen zamlar yurttaşların belini büktü.

Akaryakıt zamlarının ardından çok sayıda kentte toplu ulaşıma da zam kararı alındı. Her gün toplu taşıma kullanmak zorunda kalan ve indirimli tarifelerden yararlanamayanların aylık ulaşım masrafı 300-400 lirayı buldu.

Yurrtaşlar "Ulaşıma gelen zammı karşılamak için boğazımızdan kısıyoruz" diyor.

3 büyük ildeki durum şöyle:

İlk zam İzmir'den: Yüzde 38

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDD-Büyükşehir ortaklığında işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarında biniş tarifelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. Yılbaşında yapılan zam sonrası 20 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 4,7 lira olan toplu ulaşım tam biniş ücreti, yüzde 38 artışla 6,5 liraya çıkarıldı.

120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,2 lira, ikinci aktarma ücreti 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulamasının devam etmesi kararlaştırıldı. Yeni tarifede öğrenci biniş ücreti de 1,64 liradan 2,2 liraya yükseltilirken, öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 4,06 liradan 5,6 liraya çıkarıldı.

İZDENİZ’den yapılan açıklamada, 20 Mart Pazar gününden itibaren otomobil için 32 lira, motosiklet için 18 lira, midibüs için 90 lira, otobüs ve kamyon için 130 lira, TIR için 250 liralık geçiş ücreti belirlendi. Arabalı vapurda sürücü dışında yolculardan alınan 1 liralık ücrette değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

İZBAN'a binmek için yaklaşık 20 liranız olmalı!

Öte yandan banliyö hattı İZBAN'ı her gün kullanmak zorunda kalan yolcularsa kartlarına ödemeyeceği kadar fazla para yüklemek zorunda kalıyor. En uzak mesafe ücreti kadar ücret yükleyen yolcuların kartlarında yaklaşık 20 lira olmadığı takdirde İZBAN'a binemiyorlar.

İzmir'de minibüs ücretlerineyse yüzde 50 zam geldi. 5 TL olan minibüs ücreti, 7,5 TL'ye çıkarıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi de, bugün taksi tarifelerine zam kararı aldı. Kentte taksi açılış ücreti 4,5 TL’den 6 TL’ye, kilometre başına ücret 5,5 TL’den 9 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 13 TL’den 20 TL’ye yükseldi.

Ankara'da da zam

Ankara’da ulaşım esnafının artan akaryakıt fiyatlarının ardından kontak kapatma eylemi sonrası toplu ulaşıma zam yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, UKOME’de alınan kararı duyurdu. Buna göre 4,50 TL olan tam bilet 6,50 TL’ye, 2,50 TL olan öğrenci bileti 3,50’ye çıktı.

Bir önceki fiyat artışı yapılan 5 Ocak 2022 tarihinde yapılmıştı.

İstanbul'da yüzde 50’lik zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) de, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine aldı. İstanbul'daki şoför esnafının yüzde 50 ila 100 arasında zam talebi bulunuyordu.

Bugün yapılan toplantıda İBB’nin toplu ulaşıma yüzde 50’lik zam teklifi ve servis ücretleri taşımacılığına yüzde 40’lık zam teklifi şimdilik oy çokluğu ile reddedildi.

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, aylık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira.

Şehirlerarası seyahatler de el yakıyor

Akaryakıttaki zamlar şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına da yansıdı. En ucuz bilet 80, en pahalı bilet ise 450 lirayı buldu. Henüz zam yapılan fiyatlara yüzde 20 daha zam yapılması bekleniyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, “Seyahatler yüzde 50 oranında düşük geçen yıla göre. Vatandaş seyahat edemez hale geldi. Bu nedenle biz de kamudan bazı destekler istiyoruz. Öncelikle biletlerde KDV yüzde 1’e düşürülmeli, daha sonrasında da yol ve köprü geçiş ücretlerinde bir indirime gidilmeli” dedi.

Uçaklarda da iç hat havayolu tavan bilet fiyatlarına yüzde 16 zam yapıldı. 599 TL olan iç hat havayolu tavan bilet fiyatları yapılan zamla birlikte 699 TL oldu.