Zam anketi işçi avukatlarının durumunu gözler önüne sermeye devam ediyor

Asgari ücrete yapılan zam sonrası Patronların Ensesindeyiz (PE) İşçi ve Stajyer Avukat Dayanışma Ağı, işçi avukatların ücretine ne oranda zam yapıldığını belirlemek için bir anket hazırladı. 4 gün sonunda tamamlanacak ankette verilen yanıtlarda ‘Hayır, yapılmadı’ yanıtındaki fazlalık dikkat çekti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2023 yılı asgari ücret ara zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde asgari ücrete yüzde 34 oranında artış yapıldığı açıklanmıştı. Asgari ücrete yapılan zam açıklamasını gıda ve enerji başta olmak üzere hayatın birçok alanına yönelik gelen zam açıklamaları takip etti.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağları düşük ücretlerle, kötü çalışma koşullarıyla mücadele edeceklerini açıklamıştı. PE İşçi ve Stajyer Avukat Dayanışma Ağı tarafından, asgari ücrete zam kararından sonra, işçi ve stajyer avukatların aldığı ücretlere dair bir açıklama yapılarak “Bu Ücretlerle Patron Avukatlar Geçinsin” denilmişti. Dayanışma ağı, işçi avukatların ücretlerine zam yapılıp yapılmadığını belirlemek için bir ücret anketi başlattı.

Dayanışma ağının devam eden anketi 5 gün sonra sona erecek. Ankete ağırlıklı olarak “Hayır, yapılmadı” yanıtı verilmesi ise dikkat çekti.

İşçi Avukat Ücret Anketi



Asgari ücret zammından sonra maaşınıza zam yapıldı mı? — PE İşçi ve Stajyer Avukat Dayanışma Ağı (@Stajyerdayanism) July 31, 2023

Konu ile ilgili PE'ye görüş veren Av. Münircan Özdemir şöyle konuştu:

“İşçi avukatlar son 2 yıllık süreçte asgari ücrete veya onun biraz üstünde bir ücrete endekslenerek çalışmaya mecbur bırakıldılar. Özellikle son 2 asgari ücret artışı sonrası birçoğunun çalışma biçimi patron avukat tarafından değiştirilerek ücretinin sabit kalmasına yol açacak yöntemler üretildi. İşçi avukatların haklarına yönelik bir talepte bulunmaları halinde ise hem mesleğin bir grup temsilcisi, hem de patron avukatlar tarafından lonca teşkilatlarından kalma söz ve uygulamalarla geçiştirilerek sömürünün üstü ‘hepimiz meslektaşız’ söylemi ile örtülmeye çalışılıyor. Özellikle büyük şehirlerde çalışan işçi avukatlar, birden fazla yere bölük bölük dağıtılmış adliyeler arasında gününün çoğunu yollarda ve gecesinin çoğunu bilgisayarının başında dilekçe yazarak geçiriyor ve mesai kavramının avukatın hayatında bulunmayan bir kavram olduğu uydurması ile hiçbir şekilde bu çalışmaların karşılığı talep edilemiyor. Sigorta veya varlık yönetimi üzerine kurulan, avukatların dahi yönetmediği ofislerde yeni mezun meslektaşlarımız 3’er aylık sözleşmelerle bilgisayar ekranları sürekli kayıt altına alınan sistemlerde çalıştırılıyor ve deneme süresi adı altında asgari ücretin dahi altına düşen ücretlerle sömürülüyorlar. Tekrar iş bulamama korkusu ile çalıştığı yerde kalmak için ücret artışı yapılmamasına sesini çıkaramayan yüzlerce meslektaşımız olduğunu biliyoruz, ne yazık ki ‘istifa et o zaman’ restini hiçbir işçi avukat bu dönemde göze alamıyor.”