​​​​​​​Zaho saldırısının ardından Irak'ta bir günlük yas ilan edildi

Irak Bakanlar Kurulu, Başbakan Mustafa Kazımi’nin talimatı üzerine, ülke genelinde bugün bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Rûdaw'ın haberine göre, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho yerleşkesinde 9 kişinin öldüğü, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı saldırı nedeniyle ilan edilen yas kapsamında Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışındaki tüm diplomatik temsilciliklerde de taziyeler kabul edilecek.

'Türkiye askeri operasyonlarını durdurmalı'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Duhok kentinin Zaho ilçesi dün bombalandı. Yerleşkeye isabet eden dört top mermisi 9 kişinin ölümüne, 31 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Hayatını kaybedenlerin tamamının bölgeye piknik için giden siviller olduğu bildirildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin bombardımanın Türkiye tarafından yapıldığını belirterek, “Türkiye, Irak'taki askeri operasyonlarını durdurmalı, Irak halkından özür dilemeli, şehit ve yaralıların ailelerine tazminat ödemelidir" dedi.