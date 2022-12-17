Zaharova: Yeni yaptırımların AB için acı sonuçları olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bugün düzenlediği basın brifinginde, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya karşı yaptırımlarının "blok üzerinde olumsuz sonuçlarının daha da artacağını" söyledi.

Zaharova, AB'nin ‘sanayisizleşme’ tehdidi altında olduğunu ifade ederek, AB ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik bağların kopmasının nedeninin ABD olduğunu da ekledi.

Sözcü, “Brüksel'in kötü düşünülmüş adımları nedeniyle, AB vatandaşları şimdiden enerji kıtlığı ve benzeri görülmemiş yaptırım enflasyonu ile karşı karşıya ve AB ekonomisi üzerinde gerçek bir sanayisizleşme tehdidi söz konusu” dedi.

16 Aralık'ta AB, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mal ve teknolojilerin yanı sıra, reklam ve pazar araştırması alanlarında hizmet kapsamını yasaklayan Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketini onaylamıştı.