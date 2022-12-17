TASS: Rusya-NATO diyaloğu şu aşamada söz konusu değil

Rusya devlet medyası TASS'a konuşan Moskova'dan bir kaynak, Rusya ile NATO arasındaki diyalogun mevcut gelişmeler ışığında söz konusu olmadığını söyledi. Kaynak, Rusya'nın bir yıl önce ABD ve NATO'ya gönderdiği güvenlik garantileri tekliflerine "kavramsal bir dönüş" beklediğini ekledi.

Kaynak, "Bunu yapacak olan biz olmayacağız" dedi.

TASS'a konuşan kaynak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'ya güvenlik garantisi verilmesi gerektiğine ilişkin sözlerinin arkasında hiçbir şey olmadığını da ekledi.

Kaynak, "Arkasında bir şey olmadığına eminim. Kendini kanıtlama çabasından başka bir şey değil. Arkasında net bir pozisyon ve karşı öneri yok" dedi.