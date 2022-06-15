Zaharova: Ukrayna ABD'nin talimatıyla müzakerelerden çekildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ABD'li yetkililerin talimatıyla Rusya ile barış görüşmelerini durdurduğunu, Rusya'nınsa devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında yaptığı açıklamada Zaharova, "Bırakın bu görüşmelerde ne yaptıklarını kendileri söylesinler. Bunu çok iyi biliyoruz, çünkü elimizde onlara Amerikalı terbiyecileri tarafından verilen emirlerin varlığı doğrultusunda bilgi var." dedi.

Zaharova, Kiev'in Ukrayna'nın ülkedeki durumu çözme önerilerine Rusya'nın verdiği cevaba henüz tepki vermediğini söyledi.

Sözcü, Kiev hükümetinin daha sonra müzakereler için çeşitli koşullar öne sürmeye başladığını da ekledi. Zaharova, "Birçok şey gördük: Mekân yanlış, delegasyonun yapısı doğru değil, ev sahibi ülkenin farklı olması gerekiyor. Pek çok tuhaflık vardı" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler şu anda askıya alınmış durumda.