Macron: Putin'in tarihi hatasına karşın Rusya aşağılanmamalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekattan bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e diyaloğu sürdürmeye çalıştığını belirterek, "Rusya'ya karşı alınan tavıra dikkat edilmesi gerektiğini" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Çatışmaların durduğu gün diplomatik yollarla bir çıkış rampası inşa edebilmemiz için Rusya'yı aşağılamamalıyız" dedi. Macron, ülkesinin rolünün arabulucu bir güç olduğunu sözlerine ekledi. Emmanuel Macron, Vladimir Putin'e "halkı, kendisi ve ülkesi için tarihi ve temel bir hata yaptığını" ilettiğini dile getirdi.