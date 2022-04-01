Zaharova: Sömürgecilik suçlarından sorumlu olanlar hesap vermeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Kurulu’nun Uluslararası Kölelik ve Transatlantik Köle Ticareti Kurbanlarını Anma Günü nedeniyle 29 Mart’ta düzenlediği yıllık özel toplantısı bağlamında yazılı açıklamada bulundu.

Zaharova, sömürgecilik suçlarından ve transatlantik köle ticaretinden sorumlu ülkelerin eylemlerinin hesabını vermesi gerektiğini belirtti.

Sputnik'teki habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Sömürgeci güçlerin, Afrikalıların bir meta olarak satılmasına ve acımasızca sömürülmesine izin verildiği insanlık dışı politikasının, günümüzde ABD ve Avrupa Birliği’nde var olan ırk ayrımcılık, etnik ve dini hoşgörüsüzlük, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının temelini attığına inanıyoruz” ifadesini kullandı.