Zaharova: Rusya görülmemiş bir bilgi terörü ile karşı karşıya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bugünkü açıklamasında, Rusya'nın benzeri görülmemiş bir bilgi terörü ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu saldırı sadece medya alanı ile ilgili değil, aynı zamanda siber alan ile de ilgili, Batı'dan geliyor ve elbette Ukraynalı kaynaklar ve imkanlar aracılığı ile uygulanıyor. Bu saldırı, dünya toplumunu yanlış bilgilendirmeyi, Rusya'nın eylemlerini itibarsızlaştırmayı amaçlıyor" dedi.

'Batı güvenlik garantisi vermeyi reddetti'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve NATO'nun Rusya'ya güvenlik garantisi vermeyi reddettiğini söyledi. Zaharova, NATO ve ABD'nin Rusya için "sadece kilit öneme sahip olan değil, aynı zamanda önemli, gerekli, hayati, varoluşsal olan konular hakkında herhangi bir konuşma yapmama niyetleri hakkında hiçbir şüpheye yer bırakmayan" ret cevapları gönderdiğini iletti.

Zaharova, Ukrayna'daki diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden, kendi vatandaşlarının, diplomatlarının ve uluslararası kuruluşların çalışanlarının ülkeden ayrılmasını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını, iletişim halinde olduklarını söyledi.

'Siviller canlı kalkan olarak kullanılıyor'

Zaharova, Ukrayna ordusunun ve neo-Nazilerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını, yerleşim yerlerine silah konuşlandırıldığını söyledi. Zaharova sözlerine, "Sadece sivil nüfusu tahliye etmemekle kalmıyorlar, aynı zamanda mümkün olduğu kadar çok sivilin sözüm ona ‘sıcak noktalarda’ kalması için tüm önlemleri alıyorlar. Sokağa çıkma yasağı getiriyorlar, kent çıkışlarında mayın döşüyorlar, bu tür taktikler sıradan insanları rehin almaya alışık olan teröristler tarafından her zaman kullanılıyor" diye devam etti.

Zaharova, Ukrayna'nın eylemlerinin rejimin başında çetecilerin olduğunu göstergesi olduğunu söyleyerek, "Bu çetecilere şimdi Batı silah tedarik ediyor, bu çeteciler sivil nüfusu siper olarak kullanıyor, yerleşim yerlerinde, dairelerde ve evlerde saklanıyor, belli bir resim oluşturmak ve onu gerçekmiş gibi göstermek için her şeyi yapıyor" dedi.

'Müzakerelerin barışı tekrar tahsis edeceğini umut ediyoruz'

Zaharova, Belarus'ta gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin mevcut durumu bir önce sonlandırarak, Donbass'taki barışı yeniden tahsis etmesini ve "Ukrayna'nın tüm halklarının barışçıl ve adil bir yaşama dönmesini sağlamasını" umduklarını söyledi.

Zaharova, Ukraynalı müzakerecilerin tavırlarının ABD'nin doğrudan talimatı olduğunu belirterek, "Fakat bir kez daha Kiev rejimi tarafından müzakere için gönderilenlerin taktiklerine bakın. Kaç saattir yoldalar? Görüşme yerine vardıklarında yorgun olduklarını söyleyip uykuya dalıyorlar. Nerede, hangi platformda, hangi belirli yerde müzakere edecekleri konusunda pazarlık yapıyorlar. Nedir bu, vatandaş kaygısı mı? Tabii ki hayır" dedi.

Afrika ülkelerinin vatandaşlarının tahliyesi

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Afrika ülkeleri vatandaşlarının Donetsk, Lugansk ve Rusya arasındaki sınırı geçme başvurusunda bulunduğuna dair henüz bilgisi olmadığını, Afrika ülkelerinin temsilcilerinin Ukrayna'daki öğrencilerin tahliyesi için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Rusya'ya siber saldırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Ukrayna rejiminin suçlarının kanıtlarını yayınladıklarını, ancak internet sitesinin siber saldırılar nedeniyle engellendiğini açıkladı.

Zaharova, Rusya'nın kan dökülmesini önlemek için Ukrayna'yla müzakerelere hazır olduğunu tekrarlayarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Ukrayna'daki saldırganlığa ilişkin kararı kabul etmesinin şu anın görevlerine aykırı olduğunu belirtti.