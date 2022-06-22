Zaharova: Litvanya'ya yanıtımız diplomatik değil uygulama alanında olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Litvanya'nın Rusya'nın Kaliningrad'a mal sevkıyatını kısıtlamasına tepki gösterdi, bunu "kesinlikle kabul edilemez" diye niteledi. Peskov Moskova'nın Avrupa Birliği'nin "yasadışı yaptırımlarına" karşı vereceği yanıt üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Rusya'nın Litvanya üzerinden Kaliningrad'a mal sevkıyatının engellenmesine yanıtlarının "diplomatik değil uygulama alanında olacağını" açıkladı. Zaharova verilecek yanıt üzerinde kurumlar arası düzeyde çalışıldığını belirtti.

18 Haziran'da Litvanya Demiryolları Kaliningrad Demiryolları'na bir dizi mal sevkıyatının AB yaptırımları nedeniyle durdurulduğunu bildirmişti. Listede yer alan mallar arasında çelik ürünleri, jet yakıtı, havacılık ve uzay sanayi ürünleri, kozmetikler ve parfümler de yer alıyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov bu türden bir blokajı "her şeyin ihlali" diye nitelemiş ve karşılık verileceğini söylemişti.