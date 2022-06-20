Rusya'dan Litvanya'ya 'Kaliningrad geçiş yasağı' tepkisi

Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Virginia Umbrasene, Litvanya'nın uygulamaya koyduğu transit geçiş yasağı nedeniyle kararlı bir protesto verildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya'nın kısıtlamaları tümüyle geri çekmemesi halinde Moskova'nın çıkarlarını saklama hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Litvanya: Kaliningrad'a transit geçiş yasak kararı AB yaptırımları nedeniyle uygulandı

Sputnik'in haberine göre, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, kısıtlamaların Vilnius'un kararı değil, Avrupa Birliği (AB) yaptırımları uyarınca getirildiğini savundu.

Landsbergis, "Birincisi, bunlar Litvanya'nın eylemleri değil, 17 Haziran'dan itibaren uygulanacak Avrupa yaptırımları. Şu anda yaptırımlar, demiryolları tarafından uygulanıyor. Demiryolları, müşterilerine 17 Haziran'dan bu yana yaptırım uygulanan malların çelik ve çelik cevherinden mamul diğer ürünler olduğunu bildirdi. Bu ürünler, artık Litvanya üzerinden ithal edilmeyecek. Bu, Avrupa Komisyonu'yla yapılan istişareler dahilinde gerçekleştiriliyor" dedi.

Peskov: Bu uygulamanın eşi benzeri görülmedi

Litvanya’nın AB yaptırımlarına tabi bir dizi ürünün Kaliningrad’a transit geçişini durdurmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eşi benzeri görülmemiş bir uygulama olduğunu söyledi.

Peskov, "Bu kararın gerçekten eşi benzeri yok ve her şeyin ihlali anlamına geliyor. Bunun AB'nin yaptırımların transit geçişler için de geçerli olması yönündeki kararıyla bağlantılı olduğunu anlıyoruz" dedi.

Litvanya'nın aldığı kararın çok ciddi bir durum yarattığını kaydeden Peskov, Rusya'nın Kaliningrad bölgesinin abluka altına alınmasına cevaben bir karar veya önlem almadan önce derinlemesine analiz yapılacağını açıkladı.

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