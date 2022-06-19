Litvanya: Yaptırımlar Kaliningrad için de geçerli

Litvanya hükümeti dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin tabi olarak Rusya'nın Kaliningrad dış bölgesine kendi topraklarından transit geçiş yasağının başladığını duyurdu. Reuters'in haberine göre, Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mantas Adomenas yaptığı açıklamada, "Kaliningrad'a kargo taşımacılığı için Avrupa yaptırımlarının uygulanacağını" söyledi.

Rusya'nın Kaliningrad Valisi Anton Alikhanov Cuma günü yayınladığı bir videoda duruma tepki göstermişti. Alikhanov, AB yaptırımları listesinde özellikle kömür, metaller, inşaat malzemeleri ve ileri teknoloji ürünlerin yer aldığını, yasakların Kaliningrad'ın ithal ettiği ürünlerin yaklaşık yarısını kapsadığı söyledi. Vatandaşları panik yapmamaya çağıran Kaliningrad Valisi Alikhanov, iki geminin Kaliningrad ile St. Petersburg arasında halihazırda mal taşımakta olduğunu ve yıl sonuna kadar yedi geminin daha hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

AB ve NATO ülkeleri arasında sıkışıp kalan Kaliningrad'a Rusya'nın mal tedariği, Litvanya üzerinden demiryolu ve gaz boru hatlarıyla sağlanıyordu.

'Litvanya'nın malların Kaliningrad bölgesine geçişini yasaklaması yasa dışı'

Kaliningrad Valisi Anton Alikhanov dün yaptığı açıklamada, Litvanya'nın bazı malların kendi topraklarından Kaliningrad bölgesine geçişini yasaklayan yaptırımların yasa dışı olduğunu belirterek, bu durumun Litvanya'nın Avrupa Birliği'ne katılımına ilişkin anlaşmadaki hükümlere aykırı olduğunu söyledi.

TASS'ın haberine göre, Alikhanov, "Bu adımlar yasa dışı. Litvanya ve Avrupa Birliği için geniş kapsamlı sonuçlar ortaya çıkabilir.. Özellikle hem Avrupa Birliği'nin kabul ettiği uluslararası anlaşmalara atıfta bulunarak, hem de AB Genişlemesi Ortak Bildirisi'nden birkaç paragraf alıntılamak istiyorum. AB, Kaliningrad bölgesi ile Rusya topraklarının geri kalanı arasında enerji de dahil olmak üzere malların serbest geçişi ilkesini pratikte uygulayacaklarını teyit etmekte. Özellikle, bu tür transferlerin serbestliği olacağını ve malların gereksiz gecikmelere veya kısıtlamalara tabi olmayacağını, gümrük vergileri ve transit vergilerinden veya transitle ilgili diğer harçlardan muaf tutulacağı belirtilmekte" dedi.

Vali, Rusya federal makamlarının Kaliningrad'a uygulanan bu yasaklar kaldırılmadığı takdirde Litvanya'ya karşı kısasa kısas önlemler alınacağını sözlerine ekledi.