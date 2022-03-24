Zaharova: Kiev, ülkeyi kendi sınırlarında tutma şansını kaçırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna yönetiminin ülkeyi kendi sınırlarında tutma şansını kaçırdığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, bu şansın Kiev'e hem 2014 hem de 2015'te verildiğini belirten Zaharova, "Rusya'nın Ukrayna için Minsk anlaşmalarını uygulamaktan başka çare bulunmadığına, aksi halde ülkenin bölüneceğine ikna etmek için 7 yıl boyunca çabaladığını ancak ülkenin tüm dünyanın gözleri önünde bölündüğünü gördüklerini" kaydetti.

NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah sevk etmesinin sadece askeri faaliyetlerin uzamasına yol açmakla kalmadığını, aynı zaman öngörülmez sonuçlara yönelik bir tehlike oluşturduğunu söyleyen Zaharova, Batı'nın böylece tüm dünya için terör tehdidi yarattığını vurguladı.