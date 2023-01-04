Zaharova: İtalya, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olamaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'e yardım eden İtalya'nın Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olamayacağını vurguladı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Roma'nın olası bir barış sürecinde garantör olmaya hazır olduğu yönündeki sözlerine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Ukrayna'daki özel askeri harekatın en başından beri kesin ve son derece agresif bir Rusya karşıtı tutum sergileyen, eli kanlı Kiev rejimini sadece desteklemekle kalmayıp ona askeri ve askeri-teknik yardım sunan, Ukrayna'ya en modern silahlar pompalayan ülkelerden arabuluculuk teklifleri duymak tuhaf" ifadelerini kullandı.

Sorumsuzca gerçekleştirilen bu tür eylemlerin Donbass'taki sivil nüfus arasındaki can kayıplarını artırdığını, çatışmayı uzattığını ve NATO'yu Rusya'yla doğrudan silahlı çatışmaya çekmeye gebe olduğunu vurgulayan Zaharova, "İtalya'nın tutumunu dikkate aldığımızda Roma'yı adil bir arabulucu ya da barış sürecinin olası garantörü olarak göremeyiz" dedi.