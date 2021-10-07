Zaharova: IŞİD'in Afganistan'daki etkinliğinin artmasından endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın IŞİD'in Afganistan'daki artan faaliyetinden endişe duyduğunu söyledi.
Zaharova, Moskova'nın, 4 Ekim'de beş militanın ortadan kaldırıldığı Kabil'deki Rus büyükelçiliği yakınındaki IŞİD faaliyetinden özellikle endişe duyduğunu vurguladı.
IŞİD'in Kabil'de bir camiye düzenlediği son saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını vurgulayan Zaharova, "Grup, ülkenin güneyinde, özellikle Zabul ilinde çatışmaları yoğunlaştırdı." dedi.