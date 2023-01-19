Zaharova: IŞİD, Kiev rejiminin yanında naif çocuk kalır

Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna adına Rusya’yla müzakerelere katılan heyette yer alan üyesi Denis Kireyev’in ölümüyle ilgili ayrıntılara yer vermişti. Haberde, Kireyev’in 'Moskova için casusluk yaptığı' iddiasıyla geçen yılın şubat ayında Ukrayna Güvenlik Servisi mensupları tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edilmişti.

Sputnik'in haberine göre; Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yasaklanan IŞİD, Kiev rejiminin yanında naif çocuk kalır” ifadelerini kullandı.