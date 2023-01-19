Rusya, bir ABD vatandaşına casusluk soruşturması açtı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) bugün yaptığı açıklamada, bir ABD vatandaşına casusluk suçundan ceza davası açıldığını duyurdu.

FSB açıklamada, "ABD'linin, Rusya'nın güvenliğine yönelik biyolojik konularda istihbarat verileri topladığından şüpheleniliyor" dedi.

FSB, davayla ilgili daha fazla ayrıntı açıklamadı.

Rusya yasalarına göre casusluk suçlamaları 10 ila 20 yıl hapis arasında bir ceza gerektirebilir.

Geçtiğimiz yıllarda bir başka ABD vatandaşı, eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, casusluktan suçlu bulunduktan sonra 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Whelan, hassas bilgiler içeren bir USB cihazıyla iki yıl önce yakalandıktan sonra 2020'de mahkum edildi.

Paul Whelan, savunmasında, kendisinin FSB tarafından tuzağa düşürüldüğünü ve kendisine bir turist gezisinden fotoğraflar görmeyi beklediği bir flash sürücü verildiğini iddia etmişti. Whelan, ABD vatandaşlığının yanı sıra İngiliz, Kanada ve İrlanda pasaportlarına da sahipti.