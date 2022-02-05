Zaharova: İngiltere ve ABD, iç siyasi krizlerini örtmek için dışarıda düşman arıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Russkoe Radio'ya verdiği demeçte İngiltere ve ABD'nin iç siyasi krizlerle karşı karşıya olduklarını ve dikkatleri bunlardan başka yöne çekmek gayesinde olduklarını söyledi. Zaharova, Ukrayna'daki kötüleşen durumun bu amaçla istismar edildiğini ekledi.

Zaharova İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın istifasının muhalefet tarafından dillendirildiğini hatırlatırken "Bir buçuk aydır İngiliz medyası her gün tek bir soruyla geliyor: istifa edecek mi etmeyecek mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı" dedi.

Zaharova, "Hem ABD hem de İngiltere'nin bir dış düşmana ihtiyacı var" dedi.

İngiltere son aylarda "partygate" skandalıyla sarsılıyor. Ağır koronavirüs önlemleri ve toplanma yasaklarının sürdüğü sırada Başbakanlık'ta partilerin düzenlendiğinin açığa çıkmasıyla başlayan krizin ardından hükümete yönelik istifa çağrıları yükselmeye başladı. Geçtiğimiz iki gün boyunca İngiltere Başbakanlığı'nda çalışan bir dizi yetkili istifasını sunarken Başbakan Boris Johnson, polis tarafından koronavirüs kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunursa "yasalara uyma" sözü verdi, ancak istifa edeceğine ilişkin bir sinyal vermedi.