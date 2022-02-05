Bloomberg ‘yanlışlıkla’ yayınladı: 'Rusya Ukrayna’yı işgal etti'

Batı medyasının Rusya-Ukrayna krizi üzerine yaptığı haberlere bir yalan haber daha eklendi. Bloomberg’in dün “yanlışlıkla” yayınladığını iddia ettiği “Rusya Ukrayna’yı işgal etti” başlıklı haber, kurumun internet sitesinde yaklaşık yarım saat yayında kaldı. Başlık daha sonra yayından kaldırıldı.

Bloomberg hatası sonrasında özür açıklaması yapmak zorunda kaldı. İnternet sitesinde yayınlanan açıklamada , “Birçok senaryo için manşet hazırlıyoruz ve bugün [4 Şubat] internet sitemizde saat 16.00 sularında kazara ‘Rusya Ukrayna’yı İşgal Ediyor’ başlığı yayınladı. Hatadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve konuyu araştırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg’in özür metninde neden böyle bir başlığı daha önceden hazırladıkları ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Bu, Washington’dan, Londra’dan, Avrupa’daki diğer başkentlerden gelen bitmek bilmeyen saldırgan açıklamaların kışkırttığı durumun ne kadar tehlikeli olduğunun harika bir göstergesi. Bu, Avrupa’daki karşıtlarımızın saldırgan eylemleri nedeniyle şu anda gelişmekte olan olağanüstü gerilim atmosferinin ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin resmi. Bu, aynı zamanda bu tür mesajların nasıl da geri döndürülemez neticelere yol açabileceğinin de harika bir göstergesi” dedi.



