Zaharova: İngiltere Rusya seçimleri konusunda çifte standart gösteriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Perşembe günü Telegram kanalında, İngiltere'nin Rusya ve ABD'de yapılan seçimler hakkında yorum yaparken çifte standart sergilediğini yazdı. İngiliz AGİT elçisi Neil Bush daha önce Moskova'nın AGİT'in yaklaşan seçimlere gönderebileceği gözlemci sayısına getirdiği sınırlamaların süreci güvenilir bir şekilde değerlendirmeyi imkansız kılacağını iddia etmişti.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin (ODIHR) yaklaşan Devlet Dumasına (parlamentonun alt meclisi) gönderebileceği gözlemci sayısına Moskova'nın koyduğu sınırlamaların, seçimleri inandırıcı bir şekilde değerlendirmeyi imkansız kılacağını söyledi.

Zaharova, "ABD 2020 başkanlık seçimleri için ODIHR ekibi kurulduğunda Neil Bush ve tüm İngiliz Dışişleri Bakanlığı neredeydi?" diye sitemde bulunarak "Neil Bush, sonuçta ABD'ye kaç gözlemcinin geldiğinin farkında mı (birkaç eyalet onların aynı anda girmesine izin vermedi)? Anlayabiliyorum, 30! Neil Bush davranışını tarif etmek için ne diyecek: çifte standart mı yoksa sadakat mi?" ifadelerini kullandı.

AGİT Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Devlet Duması seçimlerine gözlemci göndermenin mümkün olmadığını söyledi. AGİT ODIHR başkanı Matteo Mecacci'ye göre, örgütün gerekli sayıda gözlemciyi bağımsız olarak belirlemesi çok önemli.