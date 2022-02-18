Zaharova: Donbass'ta yaşananlar Kiev'in giriştiği bir soykırımdır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova NATO'yu, "tartışmayı devam ettirme uğruna tansiyonu yükseltmekte" suçladı. Zaharova bugün verdiği demeçte, Donbass'ta yaşananların Kiev’in giriştiği bir soykırım uygulaması olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bugün günü yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki askeri-politik durum bozulmaya devam ediyor. Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin önerileri, NATO'dan net bir yanıt alamadığımız şu anki durumu düzeltmeyi amaçlıyor. İlgili müzakerelerin devam edeceğini umuyoruz. NATO'nun kışkırtıcı genişleme politikasını durdurması, sınırlarımızın yakınında bizi tehdit eden saldırı silahlarını konuşlandırmayı bırakması ve ittifak güçlerinin 1997'deki konumlarına geri döndürmesi konusunda ısrar edeceğiz" dedi.

'Donbass'ta yaşananlar Kiev'in giriştiği bir soykırımdır'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün verdiği demeçte, Donbass'ta yaşananların Kiev’in giriştiği bir soykırım olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Dışişleri Sözcüsü Zaharova şunları söyledi:

“Şimdi Batılı ortaklar, ne yazık ki Psaki gibi, hatta bazı devlet başkanları gibi, oradaki durumun bahsettiğimiz gibi olmadığını, toplu mezarların olmadığını ileri sürerek, bilgilerin sahte olabileceğinden şüphe edebiliyorlar. Oradaki durumun soykırıma benzemediğini söylüyorlar. Evet, soykırıma benzemiyor, soykırımının kendisidir, gerçek soykırım. Belki Afrika'daki gibi sayısal parametrelerde değil, ancak kusura bakmayın, yedi yıl boyunca çocuklar, kadınlar, siviller ölüyorsa, insanlar barışçıl yaşamın ne olduğunu artık bilmiyorsa, düşen her merminin sesi artık normalmiş gibi geliyorsa, sayısal parametreleri mi baz alacağız?”

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Donbass'ta bulunan toplu mezarlarla ilgili bilgilerin doğruluğundan şüphe ettiğini, Rusya'nın bu tür bilgileri Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandırmak için bir bahane olarak kullanabileceğini ileri sürmüştü.