Zaharova: Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulamak için nedene ihtiyacı yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı hakkında yorum yaparken, Donbass'ta çözüm konusunda Rusya'nın, "Minsk Anlaşmaları'nın Kiev'deki yetkililer için geçerli olmaktan çıktığı" gerçeğinden yola çıkarak hareket ettiğini söyledi. Zaharova, "Yedi yıl boyunca Rusya her düzeyde Minsk Anlaşmaları'nın yerine getirilmesi çağrısında bulundu" dedi.

Zaharova, Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulamak için bir nedene ihtiyacı olmadığını, "Rusya ne yaparsa yapsın" ABD ve Batı'nın Moskova'ya yaptırım uygulayacağını söyledi. Zaharova olası yaptırımlar hakkında, "Çok önemli bir soru, şimdi herkes şu soruyu da soruyor: Yaptırımlar, tepki, Batı'nın öfke dalgası, ne kadar yayılacak? Ama yaptırım, öfke ve kınama olmayacağına inanmak büyük bir yanılsama" dedi.

Zaharova, Rusya Federasyonu'nun LHC ve DHC'yi hangi sınırlar etrafında tanıdığına ilişkin soruyu, "Yasa koyucularımızın bugün işlerini yapmasına ve yasal sürecin gerçekleşmesine izin vermeye devam edelim, sonra nüansları tartışacağız" diye yanıtladı.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasında LHC ve DHC'yi tanıdıktan sonra bir görüşme yapma olasılığı hakkında yorumda bulunarak, Moskova'nın müzakerelere hazır olduğunu söyledi. Zaharova, "En zor anlarda bile diyoruz ki, biz müzakere sürecine hazırız, dolayısıyla pozisyonumuz aynı. Müzakere sürecine hazırız, her zaman diplomasinin kullanılmasından yanayız" diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in 24 Şubat'ta Cenevre'de bir araya geleceği kaydedilmişti. ABD tarafı, görüşmeyi daha önceden açıklarken "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi" halinde toplantının gerçekleşeceğini duyurmuştu.