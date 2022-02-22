Biden'dan Putin'in Donbass kararına kınama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Biden'ın, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını şiddetle kınadığını söylediği belirtildi.

Görüşmede Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı Kiev yönetimine tam destek verdiğini dile getirdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da yaptığı yazılı açıklamada "Başkan Putin'in sözde 'Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini' bağımsız olarak tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Duma'nın bu konuda ilk talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi bu karar, Rusya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini tamamen reddettiğini gösteriyor; Rusya'nın iddia ettiğinin tersine diplomasiye bağlılığıyla doğrudan çelişiyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Blinken devletlerin, "tehdit veya kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir devleti tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama" yükümlülüğü olduğunu söylerken, "Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneğidir." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD vatandaşlarının Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri" olarak adlandırılan bölgelerde tüm yeni yatırımlarını, ticaretini ve finansmanını yasaklayan bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını hatırlatan Blinken, Rusya'nın eylemine yanıt olarak uygun adımları atmak için Ukrayna ve diğer ortakları ile koordinasyona devam edeceklerini kaydetti.