Zaharova: Anlaşma taslağını Kiev'e 15 Nisan'da ilettik

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bugün düzenlediği basın toplantısında Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri uzatmaya çalıştığını belirterek, "Kiev yönetimi, teyit ettiği müzakere arzusuna bağlıysa, anlaşmalar için gerçekçi seçenekler aramaya başlamalıdır" dedi.

Zaharova, Rusya'nın Ukrayna tarafına anlaşma taslağını 15 Nisan'da ilettiğini ancak henüz bir tepki alamadığını söyledi.

Sözcü "Bugün müzakere sürecine katılan Kiev rejimi temsilcilerine yeni bir öneriler paketinin iletildiği söylendi. Bu önerilerin Rus tarafınca iletilme tarihini açıklamak istiyorum. Cuma günüydü. Bugün Çarşamba. Bugüne kadar hiçbir karşılık verilmedi" dedi.

Bu örneğin Ukrayna heyetinin müzakere sürecine prensipte nasıl baktığına dair bir fikir verebileceğini savunan Zaharova "Sözlerine güven olmaz. Kamuoyu önünde ve müzakere masasında dile getirilen birçok şey Kiev tarafından hemen, bazen bir saat bazen 15 dakika içinde çürütüldü. Kiev, yapılan işin üstünü çizdi" diye konuştu.