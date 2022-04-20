Kremlin 'anlaşma taslağını ilettik' demişti, Zelenskiy 'görmedim' dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kremlin'in bugün Kiev'e ilettiğini söylediği barış anlaşmasına ilişkin taslakla ilgili "hiçbir şey duymadığını, görmediğini" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Moskova'nın bugün Kiev'e barış görüşmelerinin bir parçası olarak taleplerini içeren yeni bir belge sunduğunu söylemişti.

Zelenskiy "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Hiçbir şey görmedim. Bize herhangi bir şey iletmediklerinden eminim" dedi.

AB'den Ukrayna'ya 1,5 milyarlık ek askeri yardım sözü

Öte yandan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Kiev'e yaptığı ziyarette AB'nin Ukrayna'ya 1,5 milyar Avro değerinde ek askeri yardım sağlayacağını söyledi.

Zelenskiy Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında AB'ye ek yardım için teşekkür etti. AB'nin Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketini beklediklerini söyleyen Zelenskiy sözkonusu pakete Rus petrolünün de dahil edilmesini talep etti.



