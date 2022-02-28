Zaharova: Almanya'nın Nazilerden arındırma süreci ne kadar kapsamlıydı?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri silah tedarik edeceğini açıklamasının, Almanya'yla önceden dengelenmiş ilişkilerinin tersine bir hamle olduğunu söyledi. Almanya Hükümeti'nin bu kararını "çirkin bir jest" olarak tanımlayan Zaharova, "Güneşin altında yeni bir şey yok" dedi. Zaharova, bir kez daha Almanya silahlarının Rusya'ya yönlendirileceğini söyledi.

Zaharova, Almanya'nın Ukrayna silah tedarik edecek olmasını, "Soğuk savaşın değil, 'sıcak' savaşın hayaletlerini çağırıyorlar" diyerek değerlendirdi. Zaharova, Ukrayna'ya silah pompalanmasının üzücü bir çağrışım yarattığını belirtti.

Zaharova, "Nazi suç ortağı Stepan Bandera'nın ideolojik mirasçılarına silah tedariki, ister istemez retorik bir soru sormamıza neden oluyor: II. Dünya Savaşı'ndaki yenilgiden sonra Almanya'daki Nazilerden arındırma süreci ne kadar kapsamlı ve eksiksizdi?" diyerek Almanya'nın Ukrayna'da neo-Nazilere yardım ettiğini söyledi.