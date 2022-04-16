Zaharova: Almanya, Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerde yer aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Berlin'in Ukrayna'da ABD'yle koordine bir şekilde biyolojik silah çalışmaları yürüttüğünü öne sürdü.

Zaharova, RT'ye verdiği söyleşide "ABD'nin, kamuoyunun dikkatini Ukrayna'daki ABD kontrolündeki biyolojik laboratuvarlarla ilgili bu tehlikeli patlayıcı sorundan başka yöne çevirmek" için girişiminin "ilk bakışta beklenmedik bir şekilde" Almanya hükümeti tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğini söyledi. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da dahil olmak üzere bir dizi önde gelen Alman politikacı ve üst düzey yetkilinin, ABD anlatısıyla paralel "tehditler biçiminde" açıklamalar yayınladığını söyleyen Zaharova şöyle konuştu:

"Berlin'in resmi proaktif sözlü duruşu, Ukrayna krizi bağlamında uzun süredir izlediği stratejiyle aynı doğrultudadır ancak yine de son haftalarda Almanya'dan gelen Rusya karşıtı söylemin genel akışına yönelik bariz sinizm öne çıkıyor. Her şeyden önce, Rus Silahlı Kuvvetleri bu özel askeri operasyona başlamadan önce bile Almanya, ABD ile birlikte Ukrayna'da uzun yıllardır şiddetli askeri biyolojik faaliyetler yürütüyordu ve muhtemelen de devam ediyor."

Almanya'nın Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetleri hakkında ek ayrıntılar olup olmadığını soran RT muhabirine Zaharova "Alman Hükümeti, 2013 yılından bu yana, Alman Federal Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Ukrayna'nın 2014 yılında dahil olduğu odak ülkelerdeki devlet kurumları ve araştırma kuruluşları ile ortaklık projelerini içeren Alman Biyogüvenlik Programını (GBP) uygulamaktadır" cevabını verdi.

Harkov'daki Deneysel ve Klinik Veterinerlik Enstitüsü'nün 2016 yılından bu yana Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki ana ortak Mikrobiyoloji Enstitüsü olduğunu söyleyen Zaharova, "İki enstitü, 'Avrupa Birliği Dış Sınırlarında Zoonotik Risklerin Yönetiminde Biyolojik Güvenlik ve Biyolojik Savunma Girişimi' başlıklı Ukrayna-Alman projesi kapsamında işbirliği yapıyor. Resmi hedefinin Ukrayna'da, 'özellikle ülkenin doğusunda biyolojik savunma ve güvenlik durumunu iyileştirmek' olduğu gerçeği, Alman askeri biyologlarının hangi sınırı dış sınır olarak gördükleri retorik sorusunu gündeme getiriyor" dedi.

Almanya'nın Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetleri hakkındaki bilgilerin ayrıntılı olmaktan uzak olduğunu kabul eden Zaharova, Ukrayna'daki Rusya saldırısı ilerledikçe, "Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ek belgelerin keşfedileceğinin göz ardı edilemeyeceğini" söyledi. Öye yandan Zaharova "Teyit edilen raporlara" göre Almanya, Ukrayna'da en az 30 biyolojik laboratuvardan oluşan bir ağ kuran Amerikan müttefikleri ile biyolojik güvenlik konusundaki çalışmalarını yakın bir şekilde koordine ettiğini söyledi.